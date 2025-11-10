Rede zur Pogromnacht

Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Baumann, sagte dem "Handelsblatt", nie habe ein Bundespräsident sein Amt so missbraucht. Steinmeier habe zu einem Verbotsverfahren gegen die AfD aufgerufen. Zudem wolle er in den Parlamenten jede Zusammenarbeit mit der in Umfragen stärksten politischen Kraft in Deutschland verhindern, meinte Baumann. Und er habe die AfD am Jahrestag des 9. Novembers in eine Reihe mit Nazimördern gestellt.

Steinmeier bei einer Veranstaltung zum 9. November vor allem an die Pogromnacht der Nazis gegen Juden 1938 erinnert. Dabei hatte er ohne die AfD zu nennen unter anderem gesagt, wer ein anderes, nicht-freiheitliches System wolle und den Weg in die aggressive Verfassungsfeindschaft beschreite, müsse immer auch mit der Möglichkeit des Verbots rechnen.

