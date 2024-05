Machtkampf in Thüringen

Die AfD in Thüringen um Landeschef Höcke will Parteimitglieder ausschließen. (Imago)

Das berichtet das Magazin "Der Stern" unter Berufung auf ein Schreiben an das Landesschiedsgericht. In dem Papier spricht die AfD-Landesspitze von einer Verschwörung gegen basisdemokratische Beschlüsse. Die Mitglieder hätten in besonders schwerwiegender Weise gegen die Ordnung der Partei verstoßen. Hintergrund der Auseinandersetzung ist der Antritt zweier konkurrierender Listen der AfD für den Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bei der Kommunalwahl am 26. Mai.

Der vom Parteiausschluss bedrohte Landtagsabgeordnete Frosch wurde laut Medienberichten im Herbst auf Platz eins gewählt. Der Kreisverband versuchte vergeblich, die Wahl zu wiederholen. Mit einer Klage vor dem Landgericht Gera war Frosch erfolgreich.

