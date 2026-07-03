Die beiden AfD-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla stellen sich auf dem Parteitag zur Wiederwahl. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Von heute bis Sonntag seien mehrere tausend Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz, teilte die Landespolizeidirektion mit. Ziel sei, die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung sowie die Ausübung der verfassungsmäßigen Grundrechte. Medienberichten zufolge warnt die Polizei intern vor gewaltsamen Ausschreitungen.

Der AfD-Parteitag findet morgen und übermorgen in der Erfurter Messe statt. Die Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla stellen sich zur Wiederwahl. Um mindestens einen Vizeposten kommt es zu einer Kampfabstimmung. Außerdem steht ein Antrag des Thüringer Parteichefs Höcke zur Debatte. Darin wird gefordert, die Unvereinbarkeitsliste der AfD aufzuweichen. Berichten zufolge will die Parteiführung dies verhindern.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.