Hans-Thomas Tillschneider. (Archivbild) (imago)

Die AfD stellt morgen einen Antrag im Landtag in Magdeburg zur Beratung. Ziel ist es, Lehrern das Äußern von politischen Meinungen im Unterricht zu untersagen. Dem Antrag werden aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im

Landtag keine Chance auf Verabschiedung eingeräumt. Allerdings rechnet sich die AfD im kommenden Jahr Chancen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt aus. In jüngsten Umfragen kommt sie als stärkste Kraft auf bis zu 39 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.