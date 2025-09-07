AfD-Politiker Ulrich Siegmund (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Seine Partei wolle eine stabile und verlässliche Regierung bilden, sagte Siegmund dem Magazin "Stern". Deshalb brauche es eine sichere Mehrheit - und keine, bei der es am Ende auf ein oder zwei Stimmen im Parlament ankomme.

In Sachsen-Anhalt wird im September 2026 ein neuer Landtag gewählt. Der amtierende Ministerpräsident Haseloff von der CDU tritt nicht mehr an. Er regiert derzeit mit einer Koalition aus CDU, SPD und FDP. Für die Christdemokraten soll Wirtschaftsminister Schulze ins Rennen gehen. Die SPD hat gestern Landesumweltminister Willingmann offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten gekürt.

