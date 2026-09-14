Nach Attacken auf Journalisten

Die AfD distanziert sich vom "Aktivist Mann". (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Dem Bericht zufolge beschloss der Bundesvorstand einstimmig, den Streamer mit dem bürgerlichen Namen Matthäus Westfal nur noch zu Parteiveranstaltungen zuzulassen, wenn "dieser vorab zusichert, andere Streamer und Journalisten nicht zu belästigen". Falls Westfal ausfällig werde, solle er sofort die Veranstaltung verlassen.

Begründet wird der Schritt laut Redaktionsnetzwerk mit dem Geschäftsmodell von "Akitivist Mann". Dieses sei offensichtlich, Journalisten, die im AfD-Umfeld kritisch gesehen würden, "durch belästigende Fragen und pöbelhaftes Verhalten zur Schau zu stellen". Dieses Verhalten werde inzwischen der AfD zugerechnet.

Zuletzt hatte der Streamer auf einer AfD-Party nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die "Spiegel"-Journalistin Ann-Kathrin Müller minutenlang im Pressebereich bedrängt und beleidigt. Auf den Beschluss des AfD-Vorstandes reagierte der Streamer mit kritischen Posts.

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Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.