Kind mit Down Syndrom im Unterricht an der Maria Montessori Schule fuer Geistig Behinderte in Bruehl. (imago / photothek / Ute Grabowsky / photothek.net)

Es drohe Ausgrenzung mit Ansage, erklärten VdK-Präsidentin Bentele und der Vorsitzende des Landesverbands Sachsen-Anhalt, Schütte-Krietsch. Was sich in dem Bundesland abzeichne, wäre kein normaler Regierungswechsel, sondern ein Angriff auf die Würde und Teilhabe von Menschen mit Behinderung.

Bentele und Schütte-Krietsch verwiesen auf Ankündigungen der Landes-AfD in ihrem Wahlprogramm. So soll die schulische Inklusion beendet werden. Auch ein Rückbau von Behindertenparkplätzen sei geplant.

Der VdK unterstrich, dass es sich bei der Inklusion um ein Menschenrecht handele, zu der sich Deutschland mit der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet habe.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.