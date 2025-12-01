Bewerbungsrede mit Hitler-Assoziationen

Die AfD-Fraktion im Stadtrat Herford schloss den erst im Oktober in die AfD eingetretenen Alexander Eichwald aus. (picture alliance/dpa/Jörg Ratsch)

Die AfD-Fraktion im Stadtrat Herford schloss den erst im Oktober in die Partei eingetretenen Alexander Eichwald aus. Auf der Webseite der nordrhein-westfälischen Stadt wird er nun als fraktionslos geführt. Nach Angaben des Kreisverbands laufen zudem die Vorbereitungen für ein Parteiausschlussverfahren.

Eichwald hatte sich beim Gründungskongress der AfD-Jugendorganisation "Generation Deutschland" auf einen Vorstandsposten beworben, verfehlte mit 12 Prozent der Stimmen aber die nötige Mehrheit. Die Rhetorik seiner in Teilen völkisch-nationalistischen Bewerbungsrede wurde vielfach mit der von Adolf Hitler verglichen. Eichwald bestritt, dass der Auftritt satirisch gemeint gewesen sei.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.