In Pakistan wurden Afghanen mit einer deutschen Aufnahmegenehmigung festgenommen (Archivbild). (Jafar Khan / AP / dpa / Jafar Khan)

Bundesinnenminister Dobrindt sagte, diese seien informiert, dass unter den Betroffen der jüngsten Maßnahmen auch Menschen im deutschen Aufnahmeprogramm seien. Nach den Angaben des CSU-Politikers gibt es auch Kontakt zu bereits nach Afghanistan abgeschoben Menschen, die unterstützt würden. Es werde in jedem Einzelfall geprüft, ob eine rechtsverbindliche Verpflichtung zur Aufnahme bestehe.

Zuvor hatten die Initiative "Kabul Luftbrücke" und die Organisation "Pro Asyl" berichtet, dass pakistanische Sicherheitskräfte in Islamabad Unterkünfte von Afghanen durchsuchten, die auf ihre Ausreise warteten. Demnach gab es hunderte Festnahmen und auch Abschiebungen.

Nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 waren in Deutschland verschiedene Aufnahmeverfahren für Afghanen eingerichtet worden. Im Mai dieses Jahres stoppte die Bundesregierung die Programme. Laut Auswärtigem Amt warten rund 2.400 Afghanen in Pakistan darauf, ein Visum zu bekommen.

