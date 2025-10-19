Vermittlung durch Katar

Afghanische Taliban-Kämpfer an einem Kontrollpunkt nahe der Grenze zu Pakistan (Archivbild) (AFP / -)

Das Außenministerium in Doha erklärte, beide Seiten hätten einer sofortigen Feuerpause sowie der Einrichtung von Mechanismen zur Festigung von Frieden und Stabilität zugestimmt. Pakistan hatte am Freitag mit Luftangriffen auf Ziele in Afghanistan eine nur zweitägige Waffenruhe zwischen beiden Ländern beendet. Bombardiert wurden laut den Taliban drei Orte in der Provinz Paktika. Dabei wurden nach Angaben aus Kabul mindestens zehn Menschen getötet. In pakistanischen Sicherheitskreisen war von Luftschlägen die Rede, die sich gegen eine Taliban-Gruppe gerichtet hätten, der die Beteiligung an einem Anschlag in Pakistan vorgeworfen werde.

Derartige Vorwürfe erhebt die Regierung in Islamabad seit Langem. Die Taliban-Regierung in Kabul weist dies zurück.

