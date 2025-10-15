Präsident Rajoelina abgesetzt

Das Logo der Afrikanischen Union (dpa picture alliance / EPA/SOLAN KOLLI)

Madgaskar werde mit unverzüglicher Wirkung suspendiert, sagte AU-Kommissionspräsident Youssouf der Nachrichtenagentur AFP. Der Regierungswechsel in dem Land sei auf verfassungswidrige Weise geschehen.

Am Dienstag hatte das Parlament in dem südostafrikanischen Inselstaat für die Absetzung von Präsident Rajoelina gestimmt, der offensichtlich ins Ausland geflohen ist. Zuvor hatte sich eine Eliteeinheit des Militärs vom Staatschef losgesagt. Deren Oberst Randrianirina will sich am Freitag zum Präsidenten ernennen lassen, wie heute mitgeteilt wurde.

Madagaskar gehört trotz seines Reichtums an Rohstoffen zu den ärmsten Ländern der Welt. Fast 75 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Zuletzt hatte es heftige und teils gewalttätige Proteste gegen den Präsidenten gegeben.

