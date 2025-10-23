Gegengewicht zu Musks Starlink

Mitarbeiter von Thales Alenia Space arbeiten an dem Gerüst des HALO-Moduls für den künftigen Außenposten am Mond, "Gateway". (Rachel Tabea Boßmeyer / dpa / Rachel Tabea Boßmeyer)

Die neue Gesellschaft solle den Regierungen auch als Partner für neue nationale Raumfahrtprogramme dienen und 2027 an den Start gehen. Der Zusammenschluss soll auch dazu dienen, ein Gegengewicht zum US-Konkurrenten Starlink von Elon Musk zu bilden.

Sitz in Frankreich

Das Unternehmen wird den Angaben zufolge europaweit rund 25.000 Menschen beschäftigen und rechnet demnach mit Milliarden-Umsätzen. Airbus soll 35 Prozent an dem Unternehmen halten, Leonardo und Thales jeweils 32,5 Prozent. Der Hauptsitz soll im südfranzösischen Toulouse angesiedelt sein.

Der frühere Chef der Europäischen Weltraumagentur (ESA), Wörner, reagierte verhalten auf die Ankündigung der drei Konzerne. "Zwar habe ich immer gesagt, die sogenannte Newspace - also die Öffnung der Raumfahrt nicht nur für Länder, sondern auch für Unternehmen - sei nicht nur für kleine Startups relevant", sagte Wörner der Deutschen Presse-Agentur. "Aber die großen Player müssen erst noch beweisen, sich kommerziell, flexibel, agil aufzustellen."

