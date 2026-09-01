Der Onlinehändler Shein ist an die Börse gegangen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Venron Yuen)

Shein ist bekannt für extrem günstige Kleidung wie Fünf-Dollar-Tops. Das Unternehmen leidet derzeit unter neuen Zoll- und Abgabenregelungen in den USA und ⁠Europa. ⁠Die Bewertung von Shein liegt mit rund 24 Milliarden ‌Dollar deutlich unter dem Höchststand von fast 100 Milliarden Dollar im Jahr 2022.

Langes Warten auf den Börsengang

Die Plattform hatte einige Jahre auf ihren Börsenstart warten müssen. Das in China gegründete Unternehmen, das zwischen 2021 und 2022 seinen Sitz nach Singapur verlagert hatte, hatte zuvor schon an den Finanzplätzen London und New York versucht, an die Börse zu gehen. Berichten zufolge scheiterte Shein jedoch am Widerstand Pekings.

Investition in Infrastruktur

Shein will das Geld aus dem Börsengang nach eigenen Angaben unter anderem in seine technische Infrastruktur und die Stärkung der eigenen Marke investieren. Das Geschäft der Plattform wurde jedoch zuletzt etwa durch neue Zollregelungen in den wichtigen Märkten USA und Europa beeinträchtigt.

Shein ‌versucht inzwischen, sein Geschäft auszuweiten. Der Konzern öffnet seine Plattform als Marktplatz für andere Anbieter und hat zuletzt Modemarken wie Everlane aus den USA übernommen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.