In Tokio schloss der Nikkei-Index mit einem Plus von rund sechs Prozent. Auch in Sydney wurden Kursgewinne verzeichnet.

In Europa öffneten die Aktienmärkte ebenfalls mit leichten Zuwächsen. Der DAX in Frankfurt am Main legte um rund ein Prozent zu. Gestern hatte der Index zum Handelsbeginn ein Minus von zehn Prozent verzeichnet, drehte dann zeitweise ins Plus und schloss am Ende mit einem Verlust von knapp vier Prozent.

