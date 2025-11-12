Die Aktivrente könnte die Erwerbstätigkeit steigern (Archivbild). (picture alliance / Bildagentur-online / Leitner-McPho / Bildagentur-online / Leitner-McPhoto)

Das entspreche umgerechnet einem Wert von 33.000 Stellen, heißt es in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Damit dieses Potenzial nicht verpuffe, empfehlen die Autoren der Politik, die neuen Möglichkeiten zielgruppengerecht und verständlich zu bewerben. Der Entwurf der schwarz-roten Koalition sieht vor, dass Erwerbstätige nach Erreichen des Renteneintrittsalters pro Monat 2.000 Euro steuerfrei aus nichtselbstständiger Arbeit hinzu verdienen können. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen aber Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abführen, der Arbeitgeber zudem auch diejenigen zur Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Ob Betroffene bereits Rente beziehen oder den Bezug aufschieben, ist unerheblich.

