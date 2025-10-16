Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan will 200 Millionen Euro Soforthilfe für den Gazastreifen. (dpa / Katharina Kausche)

Die SPD-Politikerin sagte dem Podcast "Table Today", unter anderem seien nach dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 Gelder zurückgehalten worden, die ursprünglich für die Wasserversorgung und Unterstützung der Verwaltung in Gaza vorgesehen gewesen seien. Die SPD-Politikerin kündigte außerdem an, die Verwendung der Mittel noch stärker zu kontrollieren, damit kein Geld zur Hamas gelange. Dafür seien Prüfmechanismen "nachgeschärft" worden.

Derweil betonte der CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter die Bedeutung einer Entwaffnung der Hamas für eine vollständige Umsetzung des US-Friedensplans. Diese sei zwar schwierig, aber absolut notwendig, sagte Kiesewetter der "Jüdischen Allgemeinen".

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.