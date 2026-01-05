Zwei Personen stoßen mit einem Getränk in einer Bar an (imago | Yay Images)

Die Zahl geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamts für den Monat Oktober 2025 hervor. Noch günstiger waren alkoholische Drinks europaweit nur noch in Italien, wo die Kunden 19 Prozent unter dem EU-Schnitt einkaufen konnten. In Finnland mussten Konsumenten hingegen mehr als das Doppelte des EU-Durchschnittswerts bezahlen. Vergleichsweise höhere Preise gab es auch in Dänemark und Belgien. Hintergrund sind die international unterschiedlichen Steuersätze.

Pro-Kopf-Konsum sinkt

Beim Konsum von Alkohol verweist das Bundesamt auf ältere Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Demnach war der Alkoholkonsum in Deutschland im Jahr 2022 mit rechnerisch 11,2 Liter reinen Alkohol pro Bürger ab 15 Jahren vergleichsweise hoch. Zehn Jahre zuvor war es allerdings noch ein Liter reiner Alkohol mehr. Europaweit liegt Deutschland damit gemeinsam mit Frankreich und Portugal auf Platz neun.

Rückgang bei Männern und jungen Menschen

Alkohol ist Forschungen zufolge ein Zellgift, das auch in kleinsten Dosen schädliche Wirkungen auf den menschlichen Körper hat. 2024 hatte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihre Empfehlungen in einem Positionspapier aktualisiert und den Verzicht auf Alkohol empfohlen. Nach Erkenntnissen des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf trinken vor allem Männer weniger als früher. Rückläufig sei auch der Alkoholkonsum bei den ganz jungen Menschen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.