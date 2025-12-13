Statistik
Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen auf Tiefstand

Die Zahl der Jugendlichen, die wegen Alkoholmissbrauchs in einer Klinik stationär behandelt werden, geht weiter zurück.

    Das foto zeigt leere Flaschen am Aachener Weiher in Köln.
    Die Fälle von Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen sind rückläufig. (dpa / Roberto Pfeil)
    Wie die Krankenkasse DAK unter Berufung auf das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 2024 bundesweit rund 8.800 jugendliche Rauschtrinker registriert. Das sind 5,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Den Angaben zufolge muss jedoch von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, so dass Aufklärungskampagnen zur Prävention weiterhin notwendig sind.
    2012 hatte der Alkoholmissbrauch junger Menschen mit fast 26.700 Fällen seinen Höhepunkt erreicht.
