Wie die Krankenkasse DAK unter Berufung auf das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 2024 bundesweit rund 8.800 jugendliche Rauschtrinker registriert. Das sind 5,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Den Angaben zufolge muss jedoch von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, so dass Aufklärungskampagnen zur Prävention weiterhin notwendig sind.
2012 hatte der Alkoholmissbrauch junger Menschen mit fast 26.700 Fällen seinen Höhepunkt erreicht.
Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.