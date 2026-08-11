Unfallbilanz

Immer mehr Kinder werden bei Unfällen im Straßenverkehr verletzt (Symbolbild). (dpa/picture alliance/Jens Kalaene)

Im vergangenen Jahr waren es laut Statistischem Bundesamt fast 30.000 Kinder unter 15 Jahren - sieben Prozent mehr als im Vorjahr. 74 kamen ums Leben.

Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen 34 Prozent der Kinder auf einem Fahrrad, 31 Prozent im Auto, 20 Prozent waren zu Fuß und acht Prozent mit einem E-Scooter unterwegs. Im Durchschnitt verunglückt damit alle 18 Minuten ein Kind auf deutschen Straßen.

Nach einem deutlichen Rückgang während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 war die ⁠Zahl ⁠der bei Verkehrsunfällen verletzten ⁠und getöteten Kinder in den letzten Jahren wieder ⁠gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.