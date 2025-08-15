Bundesbildungsministerium

Die angekündigte Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt werde in den nächsten Wochen ihre Arbeit aufnehmen, sagte eine Ministeriumssprecherin den Zeitungen der Funke-Medien. Prien will in der Kommission gemeinsam mit den Ländern eine nationale Strategie für den Kinderschutz erarbeiten. Die CDU-Politikerin hatte wiederholt für striktere Altersvorgaben für Soziale Medien plädiert. Kürzlich hatte sich auch Bundesdigitalminister Wildberger, ebenfalls CDU, offen dafür gezeigt.
Fünf EU-Länder testen seit einigen Wochen eine App, die Porno-Webseiten oder Social-Media-Plattformen wie Tiktok, Instagram und Youtube für Kinder sperren kann.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.