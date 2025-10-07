Wetter
Am Dienstag nur Südwesten etwas Sonne, sonst regnerisch oder trüb, 11 bis 19 Grad

Das Wetter: Nachts nach Nordosten und ganz im Südwesten aufgelockert, sonst vielfach stark bewölkt bis bedeckt. Von der Mitte bis in den Südosten Regen. An den Ostalpen Dauerregen, ab 1.500 Metern Schnee. Temperaturrückgang auf 14 bis 4 Grad. Am Tage vielfach stark bewölkt bis bedeckt. Von der Nordsee bis in den Nordosten Regen, im Südosten allmählich nachlassend. Sonst häufig trüb, etwas Sonne am ehesten im Südwesten. 11 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Mittwoch im Norden Regen, im Osten abziehend. Auch sonst viel Wolken, im Südwesten länger neblig trüb, danach etwas Sonne möglich. 14 bis 19 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.