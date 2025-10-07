Wetter

Am Dienstag nur Südwesten etwas Sonne, sonst regnerisch oder trüb, 11 bis 19 Grad

Das Wetter: Nachts nach Nordosten und ganz im Südwesten aufgelockert, sonst vielfach stark bewölkt bis bedeckt. Von der Mitte bis in den Südosten Regen. An den Ostalpen Dauerregen, ab 1.500 Metern Schnee. Temperaturrückgang auf 14 bis 4 Grad. Am Tage vielfach stark bewölkt bis bedeckt. Von der Nordsee bis in den Nordosten Regen, im Südosten allmählich nachlassend. Sonst häufig trüb, etwas Sonne am ehesten im Südwesten. 11 bis 19 Grad.