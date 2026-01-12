Die weiteren Aussichten:
Auch am Mittwoch stark bewölkt und regnerisch bei 1 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht im Osten und Südostosten Niederschläge, vor allem im Nordosten noch teils Schnee, sonst meist als Regen, teils gefrierend mit erheblicher Glatteisgefahr. Tiefstwerte von West nach Ost zwischen plus 5 und minus 4 Grad. Morgen örtlich Regen, im Osten weiter Glatteisgefahr. Minus 1 bis plus 13 Grad.