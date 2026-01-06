Wetter

Am Dienstag teils aufgelockert bewölkt mit etwas Schnee, -6 bis +2 Grad

Das Wetter: Nachts vom Südwesten bis in den Nordosten etwas Schnee. Sonst wolkig oder gering bewölkt, im Süden und Teilen des Ostens klar. Temperaturrückgang auf -1 bis -17 Grad. Am Tage im Küstenumfeld schauerartige Schneefälle, mitunter auch kräftig. Sonst teils hochnebelartig bewölkt, teils heiter bis wolkig. Vereinzelt etwas Schnee oder Schneegriesel. -7 bis +2 Grad, mit den höchsten Werten an Rhein und Nordsee.