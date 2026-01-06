Wetter
Am Dienstag teils aufgelockert bewölkt mit etwas Schnee, -6 bis +2 Grad

Das Wetter: Nachts vom Südwesten bis in den Nordosten etwas Schnee. Sonst wolkig oder gering bewölkt, im Süden und Teilen des Ostens klar. Temperaturrückgang auf -1 bis -17 Grad. Am Tage im Küstenumfeld schauerartige Schneefälle, mitunter auch kräftig. Sonst teils hochnebelartig bewölkt, teils heiter bis wolkig. Vereinzelt etwas Schnee oder Schneegriesel. -7 bis +2 Grad, mit den höchsten Werten an Rhein und Nordsee.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Mittwoch von Nordwesten und Westen langsam ostwärts ausgreifende dichte Bewölkung mit Schneefall, nahe den Niederlanden teils Regen oder Schneeregen. Sonst heiter bis wolkig, gebietsweise auch sonnig. -7 bis +2 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.