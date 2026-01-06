Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Mittwoch von Nordwesten und Westen langsam ostwärts ausgreifende dichte Bewölkung mit Schneefall, nahe den Niederlanden teils Regen oder Schneeregen. Sonst heiter bis wolkig, gebietsweise auch sonnig. -7 bis +2 Grad.
