Wetter
Am Heiligabend in der Nordhälfte Auflockerungen, in der Südhälfte bedeckt mit etwas Schnee
Das Wetter: In der Nacht im Norden aufgelockert, sonst meist bedeckt. Tiefstwerte +1 bis -6 Grad. Tagsüber in der Südhälfte leichter Schneefall. Nach Norden Auflockerungen. -3 bis +4 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am ersten Weihnachtsfeiertag vielfach freundlich mit Sonnenschein. Im äußersten Norden und vom Bodensee bis zur Donau teils zäher Hochnebel. 0 bis -6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.