Wetter
Am Heiligabend in der Nordhälfte Auflockerungen, in der Südhälfte bedeckt mit etwas Schnee

Das Wetter: In der Nacht im Norden aufgelockert, sonst meist bedeckt. Tiefstwerte +1 bis -6 Grad. Tagsüber in der Südhälfte leichter Schneefall. Nach Norden Auflockerungen. -3 bis +4 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am ersten Weihnachtsfeiertag vielfach freundlich mit Sonnenschein. Im äußersten Norden und vom Bodensee bis zur Donau teils zäher Hochnebel. 0 bis -6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.