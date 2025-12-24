Wetter

Am Heiligabend in der Nordhälfte Auflockerungen, in der Südhälfte bedeckt mit leichten Schneefällen, -3 bis +4 Gradetwas Schnee

Das Wetter: Nachts im Norden aufgelockert, sonst meist bedeckt. Im Süden von Osten aufkommend leichter Schneefall. Temperaturrückgang auf +1 bis -6 Grad. Am Tage, an Heiligabend, im Süden bedeckt und länger andauernde leichte Schneefälle. Weiter nördlich gebietsweise Auflockerungen und oft trocken. Viel Sonne über der nördlichen Mitte. Im Osten und Süden teils leichter Dauerfrost zwischen, dort -3 bis 0 Grad.- Sonst 0 bis +4 Grad.