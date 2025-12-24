Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Donnerstag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, vielfach freundlich mit Sonnenschein und trocken. Teil zäher Hochnebel dagegen im äußersten Norden und im Thüringer Becken sowie vom Bodensee bis zur Donau. - 6 bis + 4 Grad.
Am morgigen Donnerstag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, vielfach freundlich mit Sonnenschein und trocken. Teil zäher Hochnebel dagegen im äußersten Norden und im Thüringer Becken sowie vom Bodensee bis zur Donau. - 6 bis + 4 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.