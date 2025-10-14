Die Vorhersage:
Nachts hochnebelartig bedeckt, gebietsweise dichter Nebel, lokal Sprühregen. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Am Tag oft neblig-trüb, örtlich Sprühregen. Später in der Mitte und im Süden freundlicher. Temperaturen 11 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Norden und der Mitte viele Wolken, mitunter auch neblig-trüb und zeitweise leichter Regen. Im Süden nach zäher Nebelauflösung Wechsel aus Sonne und Wolken. 11 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.