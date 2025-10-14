Wetter
Am Mittwoch neblig trüb, später in der Mitte und im Süden freundlicher

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rande eines kräftigen Hochs bei den Britischen Inseln fließt mit einer nordwestlichen Strömung feuchte und milde Luft nach Deutschland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts hochnebelartig bedeckt, gebietsweise dichter Nebel, lokal Sprühregen. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Am Tag oft neblig-trüb, örtlich Sprühregen. Später in der Mitte und im Süden freundlicher. Temperaturen 11 bis 17 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden und der Mitte viele Wolken, mitunter auch neblig-trüb und zeitweise leichter Regen. Im Süden nach zäher Nebelauflösung Wechsel aus Sonne und Wolken. 11 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.