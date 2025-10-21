Wetter
Am Mittwoch verbreitet Niederschläge, am Nachmittag nachlassend

Das Wetter: In der Nacht südlich des Mains Regen, sonst wechselnd bewölkt mit Schauern. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen im Süden zeitweise Regen. Sonst wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Ab dem Nachmittag nachlassende Niederschläge. Tageshöchstwerte 13 bis 19 Grad.

    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag sich rasch ostwärts verlagernder Regen, nachfolgend von Westen her Schauer und kurze Gewitter. 13 bis 20 Grad. Am Freitag im Norden gebietsweise Regen. In den übrigen Gebieten wechselnde Bewölkung mit Schauern und Gewittern. 9 bis 14 Grad.
