Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag sich rasch ostwärts verlagernder Regen, nachfolgend von Westen her Schauer und kurze Gewitter. 13 bis 20 Grad. Am Freitag im Norden gebietsweise Regen. In den übrigen Gebieten wechselnde Bewölkung mit Schauern und Gewittern. 9 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.