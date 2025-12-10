Wetter
Am Mittwoch von Südwesten bis Nordosten Regen, sonst meist trocken, im Süden heiter bis wolkig, 6 bis 15 Grad

Das Wetter: Nachts im Nordosten, Nordwesten und Westen stark bewölkt und stellenweise leichter Regen. Sonst wolkig oder gering bewölkt. Im Süden teils klar, dort gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen von Nord nach Süd +12 bis -3 Grad. Am Tage vom Südwesten bis zu Oder und Neiße zeitweilig Regen. Nordwestlich davon bei vielen Wolken meist trocken. Nach Südosten abseits von Nebel oder Hochnebel heiter bis wolkig. Höchstwerte 6 bis 15 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Donnerstag in der Südhälfte dichter bewölkt und teils neblig trüb, örtlich Sprühregen. Sonnenschein lediglich an den Alpen. In der Nordhälfte wechselnd bewölkt und vielerorts trocken. 6 bis 13 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.