Wetter

Am Mittwoch von Südwesten bis Nordosten Regen, sonst meist trocken, im Süden heiter bis wolkig, 6 bis 15 Grad

Das Wetter: Nachts im Nordosten, Nordwesten und Westen stark bewölkt und stellenweise leichter Regen. Sonst wolkig oder gering bewölkt. Im Süden teils klar, dort gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen von Nord nach Süd +12 bis -3 Grad. Am Tage vom Südwesten bis zu Oder und Neiße zeitweilig Regen. Nordwestlich davon bei vielen Wolken meist trocken. Nach Südosten abseits von Nebel oder Hochnebel heiter bis wolkig. Höchstwerte 6 bis 15 Grad.