Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Donnerstag in der Südhälfte dichter bewölkt und teils neblig trüb, örtlich Sprühregen. Sonnenschein lediglich an den Alpen. In der Nordhälfte wechselnd bewölkt und vielerorts trocken. 6 bis 13 Grad.
Am morgigen Donnerstag in der Südhälfte dichter bewölkt und teils neblig trüb, örtlich Sprühregen. Sonnenschein lediglich an den Alpen. In der Nordhälfte wechselnd bewölkt und vielerorts trocken. 6 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.