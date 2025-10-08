Wetter
Am Mittwoch wieder vielerorts grau, 13 bis 18 Grad

Das Wetter: Nachts vor allem im Nordosten und Osten regnerisch. Auch sonst oft dichte Wolken, aber meist niederschlagsfrei. Im Südwesten vorübergehend größere Auflockerungen, später Nebel. Temperaturrückgang auf 15 bis 3 Grad. Am Tage erneut vielfach grauer Himmel, bevorzugt im Norden und Osten zeitweilig etwas Regen. Im Südwesten und Süden zunächst neblig-trüb, aber meist trocken. Später teils sonnige Auflockerungen. 13 bis 18 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Donnerstag zunächst vielfach bedeckt oder nebelig-trüb. Im Südosten und über der östlichen Mitte noch etwas Regen. Im Tagesverlauf von der Mitte bis zur Donau gebietsweise größere sonnige Auflockerungen. 13 bis 18 Grad.
