Wetter

Am Mittwoch wieder vielerorts grau, 13 bis 18 Grad

Das Wetter: Nachts vor allem im Nordosten und Osten regnerisch. Auch sonst oft dichte Wolken, aber meist niederschlagsfrei. Im Südwesten vorübergehend größere Auflockerungen, später Nebel. Temperaturrückgang auf 15 bis 3 Grad. Am Tage erneut vielfach grauer Himmel, bevorzugt im Norden und Osten zeitweilig etwas Regen. Im Südwesten und Süden zunächst neblig-trüb, aber meist trocken. Später teils sonnige Auflockerungen. 13 bis 18 Grad.