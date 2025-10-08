Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Donnerstag zunächst vielfach bedeckt oder nebelig-trüb. Im Südosten und über der östlichen Mitte noch etwas Regen. Im Tagesverlauf von der Mitte bis zur Donau gebietsweise größere sonnige Auflockerungen. 13 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.