Wetter
Am Montag in der Nordwesthälfte meist heiter, in der Südosthälfte vereinzelt Schauer

Das Wetter: In der Nacht im Osten und Nordosten gering bewölkt oder klar. Sonst meist wolkig oder bedeckt, gebietsweise Nebel. Überwiegend niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 10 bis 3 Grad. Am Tag in der Nordosthälfte meist heiter. In der Südwesthälfte nach Nebelauflösung teils sonnig, teils bewölkt, vereinzelt Schauer. Höchstwerte 14 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten, in der Mitte und im Süden zeitweise Regen. 13 bis 18 Grad. Am Mittwoch bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Alpenrand Schauer, sonst meist trocken. 11 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.