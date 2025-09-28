Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten, in der Mitte und im Süden zeitweise Regen. 13 bis 18 Grad. Am Mittwoch bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Alpenrand Schauer, sonst meist trocken. 11 bis 18 Grad.
Am Dienstag Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten, in der Mitte und im Süden zeitweise Regen. 13 bis 18 Grad. Am Mittwoch bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Alpenrand Schauer, sonst meist trocken. 11 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.