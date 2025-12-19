Die weiteren Aussichten.
Am Sonntag meist bedeckt und weitgehend trocken. 2 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht von Südwest nach Ost stark bewölkt und örtlich Regen. Sonst bewölkt, vor allem im Süden gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 7 bis minus 4 Grad. Morgen verbreitet bewölkt, im Westen etwas Regen. Im Südosten teils heiter, teils neblig. Temperaturen 3 bis 11 Grad.