Wetter
Am Samstag nur im Südosten einige Aufheiterungen, 3 bis 11 Grad

Das Wetter: Nachts vom Südwesten bis in den Osten stark bewölkt und örtlich leichter Regen. Sonst teils aufgelockert bewölkt, vor allem im Süden gebietsweise dichter Nebel oder Hochnebel. Temperaturrückgang auf +7 bis -5 Grad. Am Tage oft viele Wolken. Vor allem im Westen örtlich etwas Regen. Im Südosten teils heiter, teils neblig-trüb. 3 bis 11 Grad, mit den niedrigsten Werten in Ostbayern

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten.
    Am morgigen Sonntag im Norden und östlich der Elbe oft bedeckt. Auch sonst oft viele Wolken, teils auch länger neblig-trüb. Größere Auflockerungen vor allem in Gebirgsnähe. Höchstwerte von Ost nach West zwischen 2 und 12 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.