Die weiteren Aussichten.
Am morgigen Sonntag im Norden und östlich der Elbe oft bedeckt. Auch sonst oft viele Wolken, teils auch länger neblig-trüb. Größere Auflockerungen vor allem in Gebirgsnähe. Höchstwerte von Ost nach West zwischen 2 und 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.