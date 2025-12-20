Wetter

Am Samstag nur im Südosten einige Aufheiterungen, 3 bis 11 Grad

Das Wetter: Nachts vom Südwesten bis in den Osten stark bewölkt und örtlich leichter Regen. Sonst teils aufgelockert bewölkt, vor allem im Süden gebietsweise dichter Nebel oder Hochnebel. Temperaturrückgang auf +7 bis -5 Grad. Am Tage oft viele Wolken. Vor allem im Westen örtlich etwas Regen. Im Südosten teils heiter, teils neblig-trüb. 3 bis 11 Grad, mit den niedrigsten Werten in Ostbayern