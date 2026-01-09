In der Nacht im Norden wechselnd bewölkt, nur ganz vereinzelt Schneeschauer, im äußersten Südosten stark bewölkt, meist trocken. Ansonsten viele Wolken und oft schauerartige Niederschläge, allmählich bis in tiefe Lagen wieder in Schnee übergehend, plus 3 bis minus 9 Grad. Am Tag an den Küsten einzelne Schneeschauer. In der Mitte Schneefall, langsam nach Süden verlagernd, örtlich mit Regen vermischt. Temperaturen plus 4 bis minus 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag bewölkt, im Nordosten und Westen auch sonnig. Minus 7 bis 0 Grad.
