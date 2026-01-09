Wetter
Am Samstag weiterhin Schnee und Regen

Das Wetter: Noch gilt eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes für Teile Norddeutschlands. Für die Küsten gelten Sturmwarnungen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    In der Nacht im Norden wechselnd bewölkt, nur ganz vereinzelt Schneeschauer, im äußersten Südosten stark bewölkt, meist trocken. Ansonsten viele Wolken und oft schauerartige Niederschläge, allmählich bis in tiefe Lagen wieder in Schnee übergehend, plus 3 bis minus 9 Grad. Am Tag an den Küsten einzelne Schneeschauer. In der Mitte Schneefall, langsam nach Süden verlagernd, örtlich mit Regen vermischt. Temperaturen plus 4 bis minus 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag bewölkt, im Nordosten und Westen auch sonnig. Minus 7 bis 0 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.