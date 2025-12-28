Wetter

Am Sonntag oft sonnig, später ganz im Norden Wolkenfelder, 1 bis 6 Grad

Das Wetter: Nachts in der Mitte oft trüb und bedeckt, stellenweise gefrierender Sprühregen mit Glatteisgefahr. Sonst häufig gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis vor allem im südlichen Brandenburg über Teile Sachsens bis zum Erzgebirge und nach Thüringen. Temperaturrückgang auf -1 bis -7 Grad. Am Tage oft sonnig, vor allem im Süden örtlich länger Hochnebel. Am Nachmittag ganz im Norden aufkommende Wolkenfelder. Höchstwerte 1 bis 6 Grad, im Dauernebel leichter Frost.