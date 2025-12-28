Wetter
Am Sonntag oft sonnig, später ganz im Norden Wolkenfelder, 1 bis 6 Grad

Das Wetter: Nachts in der Mitte oft trüb und bedeckt, stellenweise gefrierender Sprühregen mit Glatteisgefahr. Sonst häufig gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis vor allem im südlichen Brandenburg über Teile Sachsens bis zum Erzgebirge und nach Thüringen. Temperaturrückgang auf -1 bis -7 Grad. Am Tage oft sonnig, vor allem im Süden örtlich länger Hochnebel. Am Nachmittag ganz im Norden aufkommende Wolkenfelder. Höchstwerte 1 bis 6 Grad, im Dauernebel leichter Frost.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag in der Nordhälfte stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im höheren Bergland Schnee. In der Südhälfte abseits von Hochnebel-Gebieten viel Sonne. 0 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.