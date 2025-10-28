Amazon will 14.000 Verwaltungsstellen abbauen. (AFP / Lionel Bonaventure)

Das Unternehmen erklärte den Abbau in einer Mitteilung mit Änderungen in der Organisation. In der Verwaltung beschäftigt der US-Konzern etwa 350.000 Personen. Inwiefern Mitarbeiter in Deutschland von den Kürzungen betroffen sind, ist noch unklar.

Medien hatten berichtet, von dem Abbau könnten in mehreren Wellen insgesamt bis zu 30.000 Stellen betroffen sein.

Amazon begründete den Stellenabbau unter anderem mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Auch Kostensenkungen wurden genannt sowie ein Ausgleich für übermäßige Einstellungen während der Corona-Pandemie.

