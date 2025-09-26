US-Kartellamt

Amazon zahlt 2,5 Milliarden in Rechtstreit um Prime-Abos. (Silas Stein/dpa)

Nach Erkenntnissen der Federal Trade Commission soll Amazon Kunden in den USA dazu verleitet haben, sich für eine sogenannte Prime-Mitgliedschaft anzumelden. Eine anschließende Kündigung habe Amazon erschwert. Das Unternehmen aus Seattle werde eine Milliarde US-Dollar an Strafe zahlen und 1,5 Milliarden US-Dollar an die Betroffenen. Amazon verpflichtet sich den Angaben zufolge, die technischen Voraussetzung zu schaffen, damit Kunden künftig eine Mitgliedschaft einfacher ablehnen oder kündigen können. Betroffen von dem Fall waren rund 35 Millionen Verbraucher. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.

