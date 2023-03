Sitzung des Koalitionsausschusses des Ampelbündnisses (Archivbild aus dem September 2022) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Hintergrund ist eine Reihe von zwischen den drei Parteien schwelenden Konflikten. Dazu zählen etwa die Pläne für einen beschleunigten Ausbau der Verkehrswege und der Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen. In den zurückliegenden Wochen hatte sich der Tonfall in der Koalition verschärft. So beklagte Wirtschaftsminister Habeck einen Vertrauensbruch, weil ein Gesetzentwurf aus seinem Haus an die Medien durchgestochen worden sei. Im Vorfeld der Beratungen äußerte sich Bundeskanzler Scholz optimistisch. Er sei zuversichtlich, dass man nun einen - Zitat - "kleinen Sprung nach vorne" mache. Dem Koalitionsausschuss gehören die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der drei Ampel-Parteien sowie der Kanzler und mehrere Minister an.

