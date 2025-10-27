Der amtierende Präsident von Kamerun, Paul Biya, ist in seinem Amt bestätigt worden. (AFP / ROBERT FIMBAYE)

Kameruns Oberstes Gericht teilte mit, Biya habe knapp 54 Prozent der Stimmen bekommen, sein Rivale Tchiroma rund 35 Prozent. Biya ist mit 92 Jahren der älteste amtierende Staatschef der Welt, er regiert das Land seit mehr als 40 Jahren. In der Stadt Douala im Westen des Landes gab es kurz vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. Dabei wurden laut der Regionalregierung vier Menschen getötet. Nach der Verkündung des Ergebnisses werden jetzt neue Unruhen befürchtet.

Oppositionskandidat Tchiroma hatte sich bereits kurz nach der Wahl am 12. Oktober selbst zum Sieger erklärt. Daraufhin gingen zahlreiche seiner Anhänger auf die Straßen; auch damals kam es zu teils gewaltsamen Protesten.

