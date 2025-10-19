Präsidentenwahl in Zypern

In der selbsterklärten Türkischen Republik von Nordzypern findet eine Präsidentenwahl statt. (dpa / epa / Katia Christodoulou)

Nach vorläufigen Zahlen der Wahlleitung kommt er auf rund 62 Prozent der Stimmen, der konservative Amtsinhaber Tatar auf etwa 36 Prozent. Das Endergebnis lag zunächst nicht vor. Um das Amt in dem türkisch dominierten Gebiet hatten sich sieben Kandidaten beworben. Der Mitte-Links-Politiker Erhürman strebt eine engere Anbindung an Europa sowie Verhandlungen über eine föderale Lösung über die Zukunft des von türkischen Truppen besetzten Teils der Insel an. Tatar steht für eine Zwei-Staaten-Lösung und fordert die Anerkennung Nordzyperns als Staat. Der türkische Präsident Erdoigan gratulierte Erhürman bereits.

Zypern ist nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention 1974 geteilt. Seit 2004 ist de facto nur der griechisch-sprachige Süden EU-Mitglied. UNO-Blauhelmsoldaten überwachen die rund 180 Kilometer lange Pufferzone zwischen den beiden Seiten.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.