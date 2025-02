Warnstreiks

Warnstreik am Flughafen Düsseldorf (Archivbild) (Federico Gambarini/dpa)

In Köln/Bonn beginnt der Ausstand um 21 Uhr 30, in Düsseldorf um 3 Uhr in der Nacht. Es wurden bereits zahlreiche Flüge annuliert. Die Gewerkschaft Verdi hatte unter anderem Beschäftigte in der Be- und Entladung der Flugzeuge sowie an den Check-In-Schaltern zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Hintergrund ist der aktuelle Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Verdi fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro pro Monat mehr sowie drei zusätzliche freie Tage.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.