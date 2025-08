Gaza-Krieg

Ministerpräsident Netanhahu führe Israel und die Geiseln in den Untergang, sagte das Forum der Angehörigen laut der Zeitung "Haaretz". Eine Ausweitung des Krieges gefährde das Leben der Geiseln, die sich bereits jetzt in Lebensgefahr befänden. Mehrere Medien hatten berichtet, Netanjahu strebe eine Befreiung der rund 20 noch lebenden Geiseln durch einen "entscheidenden militärischen Sieg" in Gaza an. Der Regierungschef erklärte in einer Videobotschaft, von der Hamas veröffentlichte Videos von zwei Geiseln zeigten, dass die Terrororganisation nicht an einem Abkommen interessiert sei. Die Aufnahmen der ausgehungerten Geiseln hatten international Entsetzen ausgelöst