Nach Amokfahrt von Mannheim

Der Angeklagte ließ über seinen Verteidiger eine Erklärung zur Tat verlesen. Er sei gezielt auf Menschen zugefahren, um sie zu töten und habe bei der Fahrt selbst zu Tode kommen wollen. Er sei von starker Wut und Selbstzweifeln getrieben worden. Sein Mandant habe sich zu dieser Zeit in einer "seelischen Krise" befunden, erklärte der Anwalt.

Bei der Amokfahrt wurden zwei Menschen getötet, 14 weitere wurden verletzt. Die Ermittler sehen keine Hinweise auf ein politisches Motiv. Die Anklagebehörde hatte im Sommer mitgeteilt, dass der Mann seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung leide.

