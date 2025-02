Schriftsteller Salman Rushdie ist seit einem Messerangriff auf einem Auge erblindet. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Mit dieser Entscheidung des 27-jährigen Angeklagten sind die Zeugenaussagen in dem Prozess abgeschlossen. Heute sind nun die Schlussplädoyers der Anklage und Verteidigung geplant, gefolgt von den Beratungen der Geschworenen. 2022 war bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York ein vermummter Täter auf die Bühne gestürmt und hatte mit einem Messer mehr als ein dutzend Mal auf Rushdie eingestochen. Der Autor erlitt Stich- und Schnittverletzungen an Kopf, Hals, Oberkörper, Bein und Hand. Der 77-Jährige erblindete auf einem Auge und brauchte Monate, um zu genesen.

