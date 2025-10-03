Sarah Mullally, Bischöfin von London, während eines Gottesdienstes (picture alliance / Photoshot)

Dazu wurde die 63-Jährige zur designierten Erzbischöfin von Canterbury ernannt. Vor ihr hatten 105 Männer den Titel inne. Entsprechend dem Status der "Church of England" als Staatskirche gab das Büro von Premierminister Starmer die Entscheidung mit der formellen Zustimmung von König Charles bekannt.

Erst seit Mitte der 90er Jahre dürfen Frauen in der anglikanischen Kirche Priesterinnen werden. Seit November letzten Jahres ist die Kirche von England ohne Oberhaupt. Der frühere Erzbischof Justin Welby trat wegen eines Skandals um die Vertuschung von Kindesmissbrauch zurück.

Die gelernte Krankenpflegerin Mullally wechselte 1999 für fünf Jahre ins britische Gesundheitsministerium. 2001 erhielt sie die Diakonenweihe und 2006 die Priesterweihe. Im Juli 2015 wurde sie zur Bischöfin geweiht.

