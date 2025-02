Der Täter von Aschaffenburg ist wahrscheinlich psychisch krank und damit schuldunfähig. (Daniel Vogl/dpa)

Das ist das Ergebnis eines forensisch-psychiatrischen Gutachtens, das der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vorliegt. Die endgültige Entscheidung über eine Schuldunfähigkeit muss ein Gericht fällen. Bis zu einem Prozess oder einem Sicherungsverfahren ist der 28-jährige Afghane vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Der Mann hatte am 22. Januar in einem Park in Aschaffenburg einen zweijährigen Jungen und einen 41-jährigen Mann mit einem Messer getötet und drei Menschen schwer verletzt. Ermittler hatten bald danach Hinweise auf die psychische Erkrankung gefunden.

