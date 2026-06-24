Ukrainische Angriffe auf die Krim (Archivbild) (Uncredited / Sevastopol Governor M / Uncredited)

Der ukrainische Konzern Naftogaz teilte mit, Gasanlagen in der Region Poltawa seien durch russische Drohnen erheblich beschädigt worden und außer Betrieb gefallen.

Die Ukraine hat erneut Angriffe auf die von Russland annektierte Krim sowie auf Ziele im russischen Hinterland geflogen.

Nach Angaben des Generalstabs in Kiew wurde die Erdgas-Verarbeitungsanlage Orenburg getroffen. Auf dem Gelände sei ein Feuer ausgebrochen. Die Gasanlage befinde sich an der Grenze zu Kasachstan mehr als 1.200 Kilometer von der Front entfernt.

Laut dem ukrainischen Geheimdienst SBU wurden zudem auf der Krim Luftabwehrsysteme und Militärflugplätze ins Visier genommen. In Sewastopol, der größten Stadt der Halbinsel, fiel nach Attacken auf Energieanlagen der Strom aus.

Die Ukraine attackiert im Abwehrkampf gegen die russische Invasion regelmäßig militärisch relevante Ziele in Russland.

Auch Russland griff die Ukraine erneut aus der Luft an. Dabei starben fünf Menschen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.