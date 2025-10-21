Demonstration gegen die Chemiefabrik. (Bassem Aouini / AP / dpa / Bassem Aouini)

Demonstranten fordern die Schließung der mehr 50 Jahre alten Anlage in der Stadt Gabes im Süden des Landes. Den Betreibern wird die Zerstörung der Umwelt vorgeworfen mit drastischen Folgen für die menschliche Gesundheit. Am vergangenen Wochenende waren bei Protesten zahlreiche Menschen festgenommen worden.

Dem Unternehmen wird auch vorgeworfen, seit Jahrzehnten Schadstoffe ins Meer zu leiten. Zudem litten wegen der mangelnden Wartung der Anlagen viele Menschen unter Atemwegserkrankungen.

