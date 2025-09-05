Sabalenka schlug die US-Amerikanerin Jessica Pegula in drei Sätzen. Die Erste der Weltrangliste hat in diesem Jahr noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Bei den Australian Open und den French Open verlor sie im Finale, in Wimbledon scheiterte sie im Halbfinale. Anisimova stand in Wimbledon bereits im Endspiel, verlor dort aber deutlich.
Das US-Open-Finale der Frauen beginnt in New York am späten Samstagabend deutscher Zeit.
