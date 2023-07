Nach den Silvesterkrawallen in Berlin wird nun ein 15-Jähriger angeklagt. (Archivbild) (IMAGO / Jürgen Held )

Sie wirft ihm tätliche Angriffe auf Rettungskräfte sowie gemeinschädliche Sachbeschädigung vor. Nach Angaben der Behörde soll er unter anderem einen Feuerlöscher auf die Frontscheiben von zwei Rettungswagen geworfen haben. Das Amtsgericht Tiergarten prüft die Anklage und wird gegebenfalls nicht öffentlich gegen den Minderjährigen verhandeln.

In der Silvesternacht waren in Berlin Einsatz- und Rettungskräfte angegriffen worden, 33 von ihnen wurden verletzt. Erste Prozesse in dem Fall haben bereits stattgefunden, weitere sind terminiert.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.